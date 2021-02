Juventus-Roma, le pagelle di Angelo Di Livio: Ronaldo il migliore, bene Alex Sandro

TORINO – Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio per Juventus-Roma.

SZCZESNY 6.5 – Nel primo tempo poco impegnato. Nel secondo tempo un paio di uscite buone tengono a galla i bianconeri.

ALEX SANDRO 7 – Spinge sulla fascia sinistra ad aiuta la squadra, prestazione discreta per il brasiliano (che se la cava anche in fase difensiva).

CHIELLINI 6.5 – Fa il suo lavoro in difesa e contiene bene Borja Mayoral e poi anche Dzeko.

BONUCCI 6.5 – Soliti lanci per gli esterni e gli attaccanti, oggi bene anche in fase difensiva.

DANILO 6 – Tiene praticamente a uomo Spinazzola per tutta la partita: alcune volte lo chiude bene, in altre si fa saltare.

ARTHUR 6.5 – Gestisce bene la palla, gli manca un po’ d’invenzione.

RABIOT 6 – Si vede molto poco, ma non fa nessun errore degno di nota per meritarsi una insufficienza in pagella.

MCKENNIE 6.5 – Lotta e combatte in mezzo al campo. Dà fastidio ai giocatori della Roma nei contrasti aerei.

CHIESA 5.5 – Primo tempo sotto tono per l’ex Fiorentina, non riesce mai ad entrare nell’azione.

RONALDO 7.5 – Firma il gol del vantaggio bianconero con una rasoiata da fuori area e va vicino alla doppietta al minuto 22, prendendo una traversa clamorosa.

MORATA 6 – Fornisce l’assist a Ronaldo, per il resto della partita non riesce ad incidere abbastanza.