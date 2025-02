Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “UNDER 19 FEMMINILE Continua la cavalcata vincente delle ragazze di mister Bruzzano che battono a domicilio anche il Napoli e mantengono l’imbattibilità e il primato in campionato: successo per 0-3 in trasferta grazie alle reti realizzate da Piccardi, Bianchi e Ferraresi.

UNDER 17 MASCHILE Vittoria rotonda per 4-1 per la squadra bianconera allenata da mister Cioffi contro il Modena nel campionato Nazionale Under 17: un match sbloccato dopo quattro minuti dal gol di Gecaj, a cui ha fatto seguito la doppietta di Amadio (il primo arrivato su rigore, come la rete del momentaneo 2-1 degli ospiti), prima dell’acuto finale di Bracco”.

Le altre partite

“UNDER 17 FEMMINILE Sconfitta per le ragazze allenate di mister Giurato: 4-2 nel campionato Under 15 maschile contro il Cenisia, in cui è trovato la via del gol Battocchio che ha realizzato una doppietta. Under 17 Femminile UNDER 16 MASCHILE Nella quarta giornata di ritorno del campionato Nazionale Under 16 Serie A e B maschile, la squadra bianconera allenata da mister Grauso vince in trasferta per 3-0 a Carrara grazie alla doppietta di Corigliano e alla rete di Paonessa, confermandosi così al primo posto in classifica.

UNDER 15 MASCHILE Successo contro la Carrarese in trasferta anche per la squadra Under 15 della Juventus: i ragazzi allenati da mister Benesperi battono a domicilio i toscani per 4-0, mettendo subito in discesa la sfida con la rete al primo minuto di Bonetti, seguita poi dai gol di Salvai, Pame e Vidzivashets – sempre più capolista del campionato Nazionale Under 15 Serie A e B dopo 17 giornate.

UNDER 14 MASCHILE Vittoria nel derby per i giovani bianconeri allenati da mister Pecorari, abili a recuperare dopo aver subito la rete iniziale di Martinelli del Torino: decisivi i gol di Sassi alla mezz’ora del primo tempo e di Nobile nel finale di partita, che porta in dote alla Juventus Under 14 altri tre punti nel campionato nazionale categoria U14″. Intanto ecco le probabili della Juve con il PSV<<<