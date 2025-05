Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono quattro le gare ufficiali affrontate dalle squadre del settore giovanile bianconero che ha visto impegnate l’Under 19 e l’Under 17 femminile, oltre all’Under 16 e l’Under 15 maschile. Quarto posto invece per l’Under 14 maschile guidata da mister Loria nel torneo nazionale 1° Memorial “Carlo Zecchini”, in cui la squadra bianconera ha affrontato Vis Velletri, Arezzo, Lazio e Perugia. Scopriamo insieme come sono andate le altre gare disputate.

UNDER 19 FEMMINILE Successo nella prima gara del girone della Coppa Italia Primavera Femminile; torneo alla sua prima edizione a cui prendono parte anche le bianconere, reduci dalla conquista del titolo di campionesse d’Italia Under 19. Le ragazze di mister Bruzzano hanno vinto la prima sfida contro l’Hellas Verona per 4-3 grazie alle reti di Santarella, Bianchi e alla doppietta di Ferraresi. L’appuntamento ora è per domenica prossima, 18 maggio, con la sfida contro la Sampdoria – seconda avversaria da affrontare nel girone B della competizione”.

Le altre partite

“UNDER 17 FEMMINILE Altra vittoria per le super ragazze guidate da mister Scarcella, che nella gara contro l’Inter U17 – valida per la 13^ giornata del campionato interregionale – vincono per 2-1 la sfida giocata in trasferta al Konami Center di Milano, grazie alle reti di Bozzetto e Campi. UNDER 16 MASCHILE Grande vittoria della Juventus Under 16 che batte il Genoa nell’andata dei quarti di finale: la squadra allenata da mister Grauso ha conquistato il successo per 4-2 grazie alle reti di Corigliano, Marchisio, Demichelis e Donati; vantaggio con cui si presenteranno in campo nella sfida di ritorno in programma per la prossima settimana a Vinovo.

UNDER 15 MASCHILE La Juventus Under 15 di mister Benesperi vince 4-0 la gara di ritorno degli ottavi di finale contro la Salernitana, giocata sul campo “Ale&Ricky” di Vinovo e conquista la vittoria e l’accesso ai quarti di finale grazie alle reti di Salvai nel primo tempo e a quelle di Bonetti, Cotrone e il solito Pame nella ripresa”. Intanto ecco le parole di Sabato<<<