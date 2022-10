Juve, quando tornano Chiesa, Pogba, Di Maria e Bremer? Obiettivo Inter

La Juve è in attesa del rientro in campo di Pogba, Chiesa, Di Maria, Bremer e Paredes: quando torneranno a disposizione di Allegri?

Chiesa, Pogba, Di Maria, Paredes e Bremer, la lista degli infortunati in casa Juve è lunga e ricca di nomi di spessore. Per fortuna la rosa bianconera è piena di giocatori di talento, ma queste assenze pesano e Allegri non vede l'ora di riavere tutti a disposizione. Per settimana infatti il tecnico bianconero ha parlato di una squadra virtuale perchè priva di due stelle come Pogba e Chiesa. Con il loro rientro Max si aspetta una svolta. Ma quando accadrà?

Partiamo da un dato: nei prossimi 20 giorni la Juve giocherà cinque partite, due in Champions League e tre in Serie A. Tanti impegni ravvicinati che rischiano di essere decisivi per il proseguo di tutta la stagione. Di sicuro non ci saranno rientri in vista delle prossime due partite della Vecchia Signora, quelle contro Benfica e Lecce. Massimiliano Allegri può sperare di recuperare qualcuno per la sfida contro il PSG del 2 novembre, ma la vera data del rientro è il Derby d'Italia contro l'Inter del 6 novembre.

Per quella gara la maggior parte dei giocatori dovrebbe tornare a disposizione, l'unico in dubbio potrebbe essere Paredes,l'ultimo a infortunarsi. Chiesa, Pogba, Di Maria e Bremer dovrebbero esserci. Per la Juve questa è una grandissima notizia.