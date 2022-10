Juve, si ferma Paredes: ecco quanto starà fuori l’argentino

Ieri la Juventus ha battuto per 4-0 l'Empoli nella gara che ha aperto il programma dell'undicesima giornata di Serie A, con i gol di Kean, McKennie e la doppietta di Rabiot. Per i bianconeri è stata la seconda vittoria consecutiva dopo il successo nel derby. In questo campionato non erano ancora arrivate due vittorie di fila. Ma oggi è arrivata una notizia che rovina la gioia dei tre punti: l'infortunio di Leandro Paredes.