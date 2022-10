Borsino Juve, ecco il colpo più vicino a gennaio: “Arriva al 65%” / Mercato

La Juventus ha inanellato la seconda vittoria consecutiva, compiendo un importante passo avanti in classifica in campionato, ma la vera impresa che attende la Vecchia Signora sarà in Champions, dove la qualificazione è appesa ad un filo. Per dare una scossa alla stagione fin qui deludente dei bianconeri, la dirigenza piemontese sta pensando di condurre un mercato di gennaio piuttosto importante.