Juventus, il report dell’allenamento: Chiesa gioca e segna nella partitella

La Juventus , dopo la splendida vittoria contro l' Empoli per 4-0 di ieri, è pronta a tuffarsi nella Champions League, per la quarta partita del girone contro il Benfica , match da dentro o fuori per i bianconeri, che battendo i lusitani, potrebbero sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Nell'allenamento odierno è stato protagonista Federico Chiesa , al rientro dal gravissimo infortunio dello scorso gennaio. L'ex Fiorentina ha partecipato alla partitella con i calciatori che non hanno giocato nel match di ieri, ed il classe '97 è sembrato in buona forma, come testimoniato dalla doppietta dell'esterno italiano nel test di questa mattina.

Ecco il report del club bianconero: "Il poker di ieri è subito da mettere alle spalle: fra soli 2 giorni si parte per Lisbona, dove martedì la Juve è chiamata a una gara importantissima in Champions League col Benfica. Il gruppo si è dunque ritrovato subito al Training Center: scarico per chi ha giocato ieri sera, partitella della durata di 45 minuti tra chi non è sceso in alla campo con l’Empoli e una selezione di ragazzi del settore giovanile tra Under 19 e Under 17. Alla partitella ha preso parte anche Federico Chiesa. Domani ovviamente si ricomincia a lavorare, gruppo atteso in campo al mattino".