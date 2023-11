Juve, il riassunto del giorno: parlano Rabiot e Montemurro

Per la Juventus è un momento di pausa, considerando la sosta delle Nazionali. Rabiot , infatti ha parlato dal ritiro della Francia: "Io capitano? Solo pensarci fino a poco tempo fa era una follia, ma è anche un grande onore. Tutti i grandi bianconeri del passato hanno avuto modo di indossarla, per uno straniero poi è anche più difficile. Sì, questo mi rende felice.

Scudetto con la Juventus ed Europeo con la Francia, nei prossimi mesi, rappresentano per me due belle sfide e due opportunità: è stimolante andare sempre in cerca di nuovi trofei".

Anche Montemurroha detto la sua: "La partita contro la Roma è stata negativa per il risultato, ma si va avanti: abbiamo 26 giornate in campionato, la Juve è solida: qualche partita negativa fa parte del percorso, bisogna accettarlo, ripartire. Questo è lo sport moderno: dobbiamo crederci, e credere nel nostro gioco, per fare il migliore spettacolo. Il pubblico? È un grande piacere per me. Sono anni che dico che la gente deve venire a vedere questa grande squadra e i suoi giocatori ad un livello molto alto. Sono molto soddisfatto della risposta. È bello vedere che il pubblico viene ogni settimana. Il posto è anche molto confortevole..".