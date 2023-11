Juve, Rabiot: “Io capitano? Sembrava una follia, è un grande onore”

"Tutti i grandi bianconeri del passato hanno avuto modo di indossarla - ha continuato -, per uno straniero poi è anche più difficile. Sì, questo mi rende felice ".

Il centrocampista francese ha poi parlato delle prossime sfide: "Scudetto con la Juventus ed Europeo con la Francia, nei prossimi mesi, rappresentano per me due belle sfide e due opportunità: è stimolante andare sempre in cerca di nuovi trofei".