Montemurro sicuro: “La squadra è solida e matura. Sui tifosi…”

Joe Montemurro , allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole in conferenza: "La partita contro la Roma è stata negativa per il risultato, ma si va avanti: abbiamo 26 giornate in campionato, la Juve è solida: qualche partita negativa fa parte del percorso, bisogna accettarlo, ripartire. Questo è lo sport moderno: dobbiamo crederci, e credere nel nostro gioco, per fare il migliore spettacolo.

Il pubblico? È un grande piacere per me. Sono anni che dico che la gente deve venire a vedere questa grande squadra e i suoi giocatori ad un livello molto alto. Sono molto soddisfatto della risposta. È bello vedere che il pubblico viene ogni settimana. Il posto è anche molto confortevole..

Per giocare un certo tipo di calcio non c'è bisogno di essere influenzati da cose esterne. Bisogna credere nel gioco e maturare. A volte è necessario non subire influenze esterne che condizionano il modo in cui ci si approccia al gioco. Le ragazze si sono allenate bene e si sono preparate bene. Questo significa che sono già maturate come giocatrici e professioniste".