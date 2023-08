Juve, il riassunto del giorno: parlano Altafini e Ceccarini

La Juventus si avvicina agli ultimi giorni di mercato. Sull'estate dei bianconeri ha parlato Ceccarini , giornalista: "Il nome caldo è quello di Holm, la Juve vorrebbe prenderlo, ha capito che l'Atalanta è pronta a chiudere da un momento all'altro per cui sta spingendo con lo Spezia per anticipare i nerazzurri. L'Atalanta rispetto alla Juve ha la possibilità di prendere subito il giocatore a titolo definitivo, mentre i bianconeri dovrebbero concludere l'affare con una formula diversa e un pagamento dilazionato nel tempo, sicuramente il fascino della Vecchia Signora pesa però per il giocatore, per cui credo che sarà uno sprint tra i due club che dovrebbe risolversi a breve.

Anche Altafini ha detto la sua su Madama: "Mi ha impressionato la Juventus, l'Inter è sempre forte e mi è piaciuto vedere anche il Napoli. Secondo me la Juve se la giocherà per lo Scudetto con Inter, Milan e Napoli. Vlahovic? La scorsa annata di Vlahovic è stata difficile ma non è un 9 da scartare. Passano periodi brutti ma ritornano, la classe è la classe. Quando nasci per fare gol, non lo dimentichi mai. La Juventus ha fatto bene a non venderlo. E' giovane, ha passato un momento difficile ma è tornato".