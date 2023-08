Rebus Lukaku: Big Rom conteso tra Juve, Roma e… Chelsea

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? L'attaccante belga è conteso tra Juve, Roma e Chelsea: le parole di Zazzaroni

L'estate di Romelu Lukaku è stata una montagna russa di emozioni. L'attaccante belga a giugno sembrava al 100% un giocatore dell'Inter, con il club nerazzurro già in contatto con il Chelsea per acquistare di nuovo il suo cartellino a titolo definitivo. Poi però la mossa a sorpresa, i silenzi e le chiamate non risposte: nonostante le tante dichiarazioni d'amore Big Rom ha deciso di chiudere i ponti con l'Inter. Il belga era infatti da tempo in contatto con la Juve, pronto a trasferirsi a Torino non appena i bianconeri fossero riusciti a vendere Vlahovic.

Il problema è che nessuna squadra si è fatta seriamente avanti per il serbo, che nel frattempo ha fatto tutta la preparazione estiva con la Juve, ha convinto Allegri e ha subito segnato nella prima partita di Serie A della stagione. Lukaku pur di aspettare la Juve ha rifiutato ricchissime offerte dall'Arabia Saudita, convinto a voler rimanere a giocare in Europa. Ora però Big Rom si ritrova quindi separato in casa al Chelsea, pronto ad accettare la Juve se mai dovesse arrivare una proposta. A 8 giorni dal termine del mercato, però, la situazione si fa sempre più complessa. Nel frattempo è spuntata l'ipotesi Roma, sogno impossibile di Thiago Pinto e i tifosi giallorossi.

Sul Corriere dello SportZazzaroni ha fatto il punto della situazione: "Falliti i tentativi per Scamacca, Morata, Veliz, Arnautovic, Marcos Leonardo e Beltran, ora Tiago Pinto è costretto a una corsa contro il tempo per completare l’attacco. Solo Big Rom affascina i tifosi. Per la Roma sarebbe davvero il caso di orientarsi su Lukaku, sempre che la Juve non acceleri e la preceda o che il Chelsea, che non vuole Vlahovic, non decida di fare retromarcia e tenerlo per sé, visto come si sta comportando la squadra di Pochettino, un punto e due soli gol nelle prime due partite".