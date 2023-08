Altafini: “La Juve mi ha impressionato. Vlahovic? Non è un 9 da scartare”

Intervenuto su Radio Sportiva l'ex attaccante di Napoli e Juve Josè Altafini ha parlato della prima giornata della Serie A 2023/24: " Mi ha impressionato la Juventus , l'Inter è sempre forte e mi è piaciuto vedere anche il Napoli. Secondo me la Juve se la giocherà per lo Scudetto con Inter, Milan e Napoli ".

Su Vlahovic che finalmente è tornato al gol ha aggiunto: "La scorsa annata di Vlahovic è stata difficile ma non è un 9 da scartare . Passano periodi brutti ma ritornano, la classe è la classe".

"Quando nasci per fare gol, non lo dimentichi mai. La Juventus ha fatto bene a non venderlo. E' giovane, ha passato un momento difficile ma è tornato", ha concluso.