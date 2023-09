Juve, il report dell’allenamento in vista del Sassuolo: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull' allenamento odierno. Ecco il comunicato: "La Juve prosegue la preparazione alla trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo (si parte venerdì, si gioca sabato alle 18). E lo fa con una doppia seduta in programma nella giornata di mercoledì 20.

Se nel pomeriggio parte della squadra si dedicherà, come già accaduto ieri, alla forza in palestra, al mattino il gruppo si è ritrovato per una bella sessione davanti ai tifosi bianconeri alla Continassa.