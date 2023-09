Juve, allarme infermeria: si fermano due bianconeri

In vista dell'impegno di sabato a Reggio Emilia non arrivano notizie rassicuranti per la Juventus: le ultime

Doppio stop: in allenamento si fermano sia Alex Sandro che Adrien Rabiot. Il brasiliano -accompagnato fuori dal terreno di gioco da un medico dello staff bianconero- verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per approfondire l'entità dell'infortunio. Per quanto riguarda invece il centrocampista francese -medicato con ghiaccio spray- si tratterebbe solo di una botta rimediata in allenamento. I due hanno vistosamente zoppicato nell'abbandonare l'allenamento sotto la supervisione 'speciale' di Luciano Spalletti.