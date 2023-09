Juve, il report dell’allenamento: in gruppo Gatti e Chiesa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il report dell'allenamento. Si rivedono in gruppo Gatti e Chiesa , recuperati per la sfida con la Lazio. Ecco il comunicato: "La Juventus al JTC lavora in vista della ripresa della Serie A. Il 16 settembre 2023, alle 15:00, all'Allianz Stadium arriva la Lazio.

Questo il menu della seduta mattutina di oggi: esercitazioni tecnico-tattiche di reparto e poi gruppo diviso per reparti, lavoro sulla fase difensiva per la linea difensiva e combinazioni d'attacco per centrocampisti e attaccanti. Domani, giovedì, è antivigilia di Juve-Lazio e il lavoro continua. Allenamento in programma al pomeriggio".