Verso Juve-Lazio: Gatti, Chiesa e Szczęsny di nuovo in gruppo

Con la vittoria dell'Italia ora testa al campionato. Massimiliano Allegri dovrà per forza di cose fare a meno di Paul Pogba, ma la buona notizia è che torneranno a disposizione Chiesa -che rischiava di non esserci dopo l'affaticamento durante il ritiro azzurro-, Gatti -in seguito alla distorsione alla caviglia rimediata al Castellani prima della sosta- e Szczęsny. Nella giornata di oggi sono attesi a Torino diversi nazionali tra cui anche Milik. A fare ritorno per ultimi i due statunitensi McKennie e Weah.