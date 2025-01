Juve, ufficiale Renato Veiga: il comunicato del club

La Juve ha ufficializzato l'acquisto in prestito oneroso di Renato Veiga: ecco il comunicato del club bianconero

La Juve ha ufficializzato l’acquisto in prestito oneroso per 3,8 milioni di euro più 0,2 di bonus di Renato Veiga dal Chelsea. Ecco il comunicato: “La Juventus è felice di accogliere un nuovo acquisto in questo mercato di gennaio: Renato Veiga, difensore del Chelsea, passa in prestito in bianconero fino al termine della stagione 2024/25. Un giocatore duttile, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centrocampista e che in Inghilterra negli ultimi mesi ha giocato sia come terzino sinistro che difensore centrale. Versatile e fisico, Veiga è dotato di grande atletismo – che gli permette, tra le altre cose, di essere incisivo nel vincere duelli aerei e sui calci piazzati”.

Juve, ufficiale Renato Veiga

“Nato e cresciuto calcisticamente nello Sporting CP, il giocatore portoghese classe 2003 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club biancoverde, arrivando alla convocazione in prima squadra per poi andare a giocare, nella stagione 2022/23, in Bundesliga all’Augsburg. Un anno in Germania e poi il passaggio al Basilea, con cui riesce ad affermarsi ad alto livello e ad attirare le attenzioni del Chelsea e della Premier League. Acquistato dai Blues la scorsa estate, Veiga ha collezionato complessivamente in questa prima metà di stagione 18 presenze, con due gol e un assist – tutti realizzati in Conference League con la maglia del Chelsea. Ora invece si apre un nuovo capitolo, a tinte bianconere, per un giocatore che garantirà nuove alternative e opzioni allo staff tecnico per affrontare al meglio i prossimi mesi. Benvenuto alla Juventus, Renato!“, ha concluso il club bianconero. Nel frattempo Vlahovic può andare via subito: la Juve ha deciso <<<