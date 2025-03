Juve, il recap dei bianconeri in Nazionale: Vlahovic in gol

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sosta delle Nazionali.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Un gradito ritorno al gol per Dusan Vlahovic, che torna a segnare con la maglia della nazionale della Serbia dopo un lungo digiuno durato due anni – dal marzo 2023 contro il Montenegro nelle qualificazioni agli Europei 2024. Questa volta il suo tap-in di testa regala la vittoria per 2-0 ai suoi contro l’Austria (in precedenza il VAR aveva annullato un altro gol dell’attaccante bianconero). Protagonista anche Kolo Muani con la Francia, che ribalta la sconfitta di qualche giorno fa, batte 2-0 la Croazia e porta così la partita prima ai tempi supplementari e poi ai rigori: nella lotteria finale dal dischetto va a segno anche l’attaccante bianconero (entrato nel corso della fasi finale della sfida proprio per quello) e i transalpini conquistano così l’accesso alla semifinale di UEFA Nations League.

Primo tempo decisamente complicato invece per l’Italia di Federico Gatti contro la Germania, eliminata proprio dai tedeschi che dopo la vittoria per 2-1 di tre giorni fa, partono nel migliore dei modi nella sfida casalinga contro gli Azzurri e segnano tre volte già prima dell’intervallo: serve a poco ai fini del risultato la rimonta dei ragazzi del ct Luciano Spalletti, che rimettono in piedi la sfida e chiudono sul 3-3, senza riuscire però a evitare l’eliminazione dalla UEFA Nations League”.

Le altre gare

“Completa la rimonta invece il Portogallo di Francisco Conceicao, titolare nella gara in cui i lusitani, nonostante la sconfitta a Copenaghen, sono riusciti a ribaltare il discorso qualificazione nel match a Lisbona dopo i tempi supplementari: 3-2 al termine dei 90 minuti, diventato poi 5-2 che ha portato all’eliminazione della Danimarca. Grande equilibrio e altra gara terminata ai rigori anche tra Spagna e Olanda, con le Furie Rosse che in casa a Valencia fanno 3-3 dopo aver pareggiato 2-2 a Rotterdam: nel finale della partita entra in campo anche Teun Koopmeiners, che non sbaglia dal dischetto a differenza di Lang e Malen che condannano così l’Olanda alla sconfitta. Successo netto per la Turchia di Kenan Yildiz, che concede il bis anche in trasferta contro l’Ungheria e vince per 3-0, chiudendo così con un rotondo 6-1 nel computo totale delle due sfide: 82 minuti in campo per il numero 10 della Juventus. Chiudiamo questo recap con le partite delle nazionali U21, che hanno visto impegnati il Belgio U21 di Samuel Mbangula – che supera la squadra dei pari età dell’Andorra con un rotondo 4-0 – e la Svezia U21 di Jonas Rouhi, titolare nel match pareggiato per 1-1 contro il Galles U21”. Intanto ecco le parole di Cobolli Gigli<<<