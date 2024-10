Juve, Ravezzani: "Pogba? Mozione di sentimenti fa comodo..."

Fabio Ravezzani ha parlato del centrocampista della Juventus, Paul Pogba: per il giornalista la società non dovrebbe optare per il reintegro

Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha commentato le recenti parole espresse dal centrocampista della Juventus, Paul Pogba. Ecco cosa ha detto: “La mozione dei sentimenti anche no, vale per Pogba e per gli altri. Non vanno neanche più loro a parlare in società per fare la battaglia del grano, neanche vanno loro. Io direi anche no, grazie. Quando dicono certe cose, lui come altri, sono sinceri, ma la mozione dei sentimenti la fanno solo quando gli fa comodo. Ha fatto una grande carriera perché aveva grandi mezzi tecnici, ma la testa…ha finito molto velocemente la sua carriera ad alti livelli proprio per problemi di mentalità”.

Ravezzani: “Leao? Rimasto un ragazzino”

Il giornalista si è poi espresso su altre dichiarazioni, quelle dell’attaccante del Milan, Rafael Leao: “Pensa come un ragazzo ma non ha capito che deve ragionare come uomo, in campo e fuori. E’ quello di talento, ma ora è cresciuto e deve essere un esempio, un capitano, un riferimento per gli altri. Con le ultime parole ha dato un’altra spallata al tecnico Fonseca che è in bilico. E’ quello che ha fatto quello che sappiamo contro la Lazio e non solo. Dopo tutto questo e un gol in sette partite continua a dire certe cose, sono dichiarazioni preoccupanti che dimostrano che è rimasto un ragazzino”.