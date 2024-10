Calciomercato Juventus, colpo di scena clamoroso su Pogba!

Pogba, la Juventus e le sorprese di calciomercato

L’unica cosa che ci pare certa in questo momento, è che la Juventus non resterà a guardare. Nei piani del club bianconero c’è la volontà assoluta di provare a costruire una rosa migliore di quella attuale, che pure non dispiace per niente. L’idea è chiaramente quella di provare a cogliere le occasioni che si presenteranno nella prossima sessione di calciomercato e ancor di più in quella estiva. La Juventus e Giuntoli nello specifico, hanno le idee tremendamente chiare. In questo senso possiamo dire che le mosse che caratterizzeranno il calciomercato Juventino saranno importanti. Alcune di queste, anche sorprendenti. Ma molto dipenderà dalle cessioni. Ed è proprio in questo senso che in queste ore stanno circolando delle voci significative rispetto a Pogba.

Il giocatore è fuori dal progetto Juventino e questo oramai lo sanno tutti. Ma – come detto – alla Continassa sono ore bollenti. Da quanto stanno circolando delle voci che potrebbero sconvolgere ogni piano: ecco di cosa stiamo parlando <<<