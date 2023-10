Juve, Ravanelli consiglia: “A centrocampo De Paul sarebbe perfetto”

Juve a caccia di centrocampisti in vista del mercato di gennaio: le parole dell'ex bianconero Fabrizio Ravanelli

Senza Pogba e Fagioli la Juve si ritrova in difficoltà a centrocampo: in vista del mercato di gennaio serviranno dei rinforzi. Tanti i nomi accostati ai bianconeri ma con le disponibilità economiche della Vecchia Signora non sarà semplice chiudere grandi colpi.