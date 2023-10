Juve, Capello: “Scudetto? Possibile ma solo con un paio di acquisti a gennaio”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha detto: " Scudetto ? La Juventus non ha le Coppe europee . E se a gennaio Danilo e compagni saranno ancora in questa posizione, cioè a ridosso delle due milanesi, sono convinto che potranno lottare fino alla fine".

"A patto, però, di riuscire a rinforzarsi con un paio giocatori di livello durante il mercato di gennaio - ha continuato -. Soltanto così la Juve può compiere il salto di qualità per giocarsela in primavera contro l’Inter, che resta la favorita per la vittoria del campionato".