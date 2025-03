Juve, Rampulla: “Vlahovic è un capitale da valorizzare”

Michelangelo Rampulla ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per l'ex bianconero bisogna puntare ancora sulle sue qualità

Intervistato a Per Sempre Calcio, Michelangelo Rampulla ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Io credo che un capitale così vada valorizzato e non demotivato. Io credo che quando hai dei giocatori forti che ti sono costati tanti soldi, credo che sia un bene farli giocare perché ci sono dei calciatori che hanno bisogno continuamente di giocare per tenersi in condizione e se li fai giocare poco probabilmente si abbattono. Sono sempre stato convinto, che se hai tanti buoni giocatori devi farli giocare. Io posso parlare per quello che vedo dal di fuori, bisogna essere dentro la squadra, la società per capire quello che è successo con i giocatori singolarmente”.

Rampulla: “Tudor ha accettato i 4 mesi perché conscio dei suoi mezzi”

Inoltre, sul neo tecnico della Juve, Igor Tudor, l'ex bianconero ha aggiunto: "Credo che abbia tutte le carte in regola per poter far bene. Ha accettato di fare questi ultimi tre o quattro mesi e pensa di giocarsi le proprie carte perché è conscio dei propri mezzi. Io credo che conoscendo l'ambiente, conosce la Juventus da giocatore, ha fatto anche il secondo di Pirlo, credo che Igor conosca bene cosa vuol dire giocare nella Juventus, quindi credo e mi auguro che possa essere quello che può dare la scossa positiva per far ripartire questa squadra".