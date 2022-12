Juve, come sta Rabiot? Le ultime novità sulle sue condizioni

Come sta Adrien Rabiot? Le ultime novità sulle condizioni del centrocampista della Juve in vista della finale di Qatar 2022

Grazie alla vittoria per 3-0 contro il Marocco, la Francia ha raggiunto l'Argentina nella finale del Mondiale in Qatar che si disputerà domenica 18 dicembre alle 16:00. Nella semifinale il ct Deschamps non ha potuto contare su Adrien Rabiot, fermato da una sindrome influenzale: come sta il centrocampista della Juve?

Sul proprio sito ufficiale la Federcalcio francese ha aggiornato sulle condizioni dei Blues: "I titolari contro il Marocco hanno effettuato uno scrubbing (in bicicletta o jogging con Cyril Moine, il preparatore fisico) e un trattamento con i fisioterapisti. I sostituti e coloro che erano entrati in partita avevano diritto a una seduta più intensa (riscaldamento, toro, partita ridotta 5 contro 5 con jolly). Dayot Upamecano era tra loro. Tornato in gruppo, ha corso Adrien Rabiot, anche lui con Cyril Moine.

In albergo, invece, è rimasto precauzionalmente Kingsley Coman, vittima di una piccola sindrome virale. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni in vista della finale di domenica. Venerdì la squadra francese si allenerà alle 18:00 (allenamento aperto ai media il primo quarto d'ora). Alle 16:45 si terrà una conferenza stampa. Sabato, la conferenza di controllo della partita si terrà alle 11:30 al Main Media Center e l'allenamento alle 16:30 allo stadio Al Saad (aperto per il primo quarto d'ora ai media)". (fff.fr)