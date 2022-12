Ranieri: “Rabiot sta giocando un ottimo Mondiale, spero spettacolo in finale”

L'ex allenatore Claudio Ranieri ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha parlato della finale del Mondiale in programma tra Francia ed Argentina, e dei giocatori protagonisti della partita: "Sono due squadre vere, che non vivono soltanto grazie all’estro delle loro stelle principali. In principal modo la Francia è un collettivo che finora ha saputo sopperire anche alle assenze di gente come Pogba, Kanté e Benzema, con molti giocatori che si sono sacrificati in tutto".