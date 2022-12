Mondiali, la Francia batte il Marocco e va in finale. Rabiot in panchina

La Francia di Adrien Rabiot, in tribuna per infortunio, ha staccato il pass per la finale, battendo il Marocco per due reti a zero.

redazionejuvenews

Nella seconda semifinale del Mondiale in Qatar, la Franciaha battuto 2-0 il Marocco, grazie alle reti di Theo Hernandez e Kolo Mouani. In tribuna Rabiot, che non ha preso parte alla gara a causa di un leggere infortunio. Il centrocampista della Juventusproverà a rientrare per la finalissima, in programma domenica contro l'Argentina.

Ecco il report della Federcalcio francese: "I campioni del mondo mettono fine all'epopea del Marocco, mercoledì, nelle semifinali dei Mondiali (2-0). E difenderanno il loro titolo domenica contro l'Albiceleste di Lionel Messi per un ricongiungimento al vertice. Per la seconda volta consecutiva, i Blues sono in finale della Coppa del Mondo FIFA. Campioni in carica, gli uomini di Didier Deschamps hanno vinto mercoledì sera la settima semifinale nella storia del calcio francese nella manifestazione che ha messo fine al sogno del Marocco, autore di una prestazione storica.

Come nel 1998 e nel 2018, è stato un difensore – Théo Hernandez con un magnifico mezzo tiro al volo – il grande artefice della vittoria tricolore trovando l'apertura in anticipo prima che Randal Kolo Muani raddoppiasse la scommessa a fine partita. I francesi hanno sofferto ma sono stati uniti per raggiungere la finale. Domenica, a Doha, affronteranno l'Argentina, martedì vittoriosa della Croazia (3-0). Un poster che riporta alla memoria. Quattro anni fa, in Russia, iniziava l'avventura della fase a eliminazione diretta contro l'Albiceleste, eliminato dopo una partita straordinaria (4-3), per finire con una seconda stella. La terza si giocherà domenica. La prima volta per un campione in carica dal Brasile nel 1998. Enorme".