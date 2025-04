Juve, Quintiliano: “L’effetto Tudor sembra già svanito”

Giampietro Quintiliano ha commentato l'ultima sconfitta in Serie A della Juventus, accompagnata da una prestazione piena di ombre

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha analizzato la sconfitta in Serie A della Juventus contro il Parma. Ecco un estratto delle sue parole: “La sfida di Parma doveva essere fondamentale, invece la sconfitta complica maledettamente la corsa Champions. (..) Primo tempo inguardabile, sembrava di essere con la vecchia gestione tecnica. Nella ripresa i cambi e i tentativi di attacco, per lo più sterili. Dei sedici tiri totali, solo due sono finiti nella porta avversaria. Possiamo parlare di una squadra spenta e questo preoccupa in vista delle ultime cinque giornate, due delle quali, come detto, da disputare al Dall’Ara e all’Olimpico biancoceleste. Il timore che l’effetto Tudor sia già svanito è lecito, la truppa ha mostrato vecchie fragilità mentali e una qualità generale non eccelsa”.

Quintiliano: “Vlahovic sembra ormai fuori dal contesto Juve”

Il giornalista ha proseguito: "L'impiego contemporaneo di Vlahovic e Kolo Muani non ha sortito gli effetti sperati da Tudor, la Juve era ed è ancora poco incisiva in attacco. Malgrado la fiducia dell'allenatore, il serbo ormai sembra fuori dal contesto, sostituito peraltro per infortunio. Qualche guizzo del francese, ma nulla di straordinario, serve altro per convincere. Kelly da brividi, in occasione del gol incassato viene sovrastato da Pellegrino e in generale non trasmette mai sicurezza quando interviene. Anzi. A Parma sono mancati anche Locatelli e Thuram, i due giocatori fino a ieri più affidali della stagione. Nella serata buia si è vista solo la luce di Kalulu e qualche piccola scossa dei subentrati Yildiz e Conceicao. "E' mancato un po' tutto", le parole significative di Tudor. Serata da archiviare al più presto".