Rassegna stampa – Primo, brutto ko per la Juve di Tudor: Champions a rischio

Dalla sconfitta della Juve fino alla vittoria del Milan nel derby della Madonnina: tutte le principali notizi di giornata

Oggi è giovedì 24 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti voi una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Solo Milan. Crollo Inter, addio Triplete”. In taglio alto: “Sulla maglia rosa i cinque continenti” e “Pogacar stavolta stacca tutti. La Francia è sua”. In basso: “Caduta Tudor, la Juve è quinta” e “Adams-Dembelè, è scatto Toro”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la sconfitta bianconera: “Povera Juve”. E ancora: “Crolla a Parma: ora sarebbe fuori dalla Champions”. In taglio alto: “Milan padrone, Inter travolta”. A lato: “Taty e Dia, che magie: la Lazio è quinta” e “Scatto Viola con Gosens e Beltran”.

Tuttosport

“Juve, così butti via tutto”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “A Parma il primo, brutto ko di Tudor. Champions e troppi milioni a rischio”. In taglio alto: “Milan olè: Inter, ciao Triplete”. A lato: “Che Adams + Dembelè. Sorridi, Toro” e “Lazio, aggancio al 5o posto. Fiorentina, rimonta per Kean”. In basso: “Tennis: baby Cinà, un bis da 1000 e lode” e “Conegliano: Vogliamo lo Slam del volley”. Nel frattempo arrivano informazioni sulla Juve del 2026: sarà fortissima! <<<