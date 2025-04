Sabatini: “Il Parma sembrava una squadra, la Juve no”

Intervenuto su Calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la prestazione della Juve contro il Parma

Intervenuto su Calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha detto: “Il Parma sembrava una squadra, la Juventus no. Alla quarta uscita firmata Tudor, i bianconeri hanno cancellato quanto di buono avevano mostrato finora. Prestazione opaca, abulica, noiosa. Da squadra che pensa già alle (immeritate) vacanze anziché ad un finale di campionato che, senza qualificazione Champions, sarebbe tragicomico. Cioè tragico per le conseguenze economiche. E comico per le aspettative sbandierate a inizio stagione”.

Juve, le parole di Tudor

Al termine della partita Igor Tudor ha detto: "Una sconfitta che non ci voleva, ma è ancora tutto aperto. Nulla è compromesso. Nel primo tempo loro hanno vinto qualche duello in più di noi, hanno fatto un primo tempo di alto livello, noi no. Loro hanno trovato questo gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto solo noi la partita, ci è mancato un tiro pulito, la cattiveria e la voglia che servono per segnare. Il Parma è in un buon momento".