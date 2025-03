Juve, Quintiliano: “Le parole di Giuntoli sono preoccupanti”

Giampietro Quintiliano ha commentato le ultime parole espresse pubblicamente dal direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha commentato la decisione della Juventus, espressa per voce del direttore sportivo del club, Cristiano Giuntoli, di confermare Thiago Motta alla guida tecnica. Ecco un estratto delle sue parole: “Sette gol incassati, zero realizzati in due gare, squadra vuota, zona Champions persa: cosa deve succedere di più alla Juve per mandare via Motta che palesemente non è più seguito dai giocatori? Le parole di Giuntoli nel post gara, sotto certi aspetti, sono ancora più preoccupanti, salvo essere di facciata, in attesa di riflettere in queste ore per prendere l’unica decisioni possibile, vale a dire l’esonero del tecnico che sta dimostrando inadeguato per un mondo probabilmente più grande di lui”.

Quintiliano: “Momento buio della storia della Juve”

Il giornalista ha proseguito: "Sicuramente diversi da quelli in cui è "vissuto" in precedenza. Se si mantiene anche questa volta lo status quo, siamo di fronte a qualcosa di simile all'autolesionismo. La storia e i tifosi di questo club non meritano queste umiliazioni, così non c'è rispetto per la maglia e per chi ne è veramente innamorato. Ammesso si possa parlare ancora di sentimenti in questo momento, il più buio della storia contemporanea a bianconera. Per certi versi, addirittura peggiore del post Calciopoli. Senza ombra di dubbio".