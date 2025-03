Damascelli: “Thiago Motta dovrebbe dimettersi”

Tony Damascelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri con la Fiorentina.

Tony Damascelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Il Giornale: “Il brasiliano insiste con il suo infantile gioco del 15 (il rompicapo con le tessere da ordinare per numeri): caos totale, squadra svuotata di testa e di anima. Sarebbe dignitoso farsi da parte. Così fece Lippi dopo una pesante sconfitta interna con il Parma, ma era un altro allenatore, vincente e orgoglioso. E poi, chi oserebbe firmare il licenziamento? Elkann? Già impegnato con i guai della Ferrari, dove c’è il clone di Scanavino, al secolo Vasseur. Scanavino? Mai pervenuto. Giuntoli? Ridotto a grigio impiegato. Non accadrà nulla, per incapacità e mancanza di alternative varie”.

"Saluta la compagnia e lascia a piedi Atalanta e Napoli. La corsa è ancora lunga, ma i segnali sono forti: la vittoria è stata netta, chiara, al di là del risultato. Football veloce, autorevole ed autoritario, quello dei campioni d'Italia. Il gioco di Inzaghi ha messo subito in ansia Gasperini, che poco o nulla ha capito: cambi in ritardo, nuove difficoltà negli impegni casalinghi, ancora una volta espulso per proteste. Che strano".