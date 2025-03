Rassegna stampa – Altra batosta per la Juve: fiducia a Motta ma…

Dalla sconfitta contro la Fiorentina fino alla vittoria dell'Inter: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 17 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dei nerazzurri contro l’Atalanta: “L’Inter scappa. I campioni battono l’Atalanta. Napoli stop a Venezia: +3”. In alto: “Disastro Ferrari” e “Dominio Marquez”. In basso: “Juve altri 3 schiaffi: Avanti con Motta”. E poi ancora: “Superata al 4o posto dal Bologna (5-0 alla Lazio)”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Affondato”. E poi ancora: “La Juve crolla ancora: perde 3-0 al Franchi, è quinta“ e “Thiago a lezione dalla Fiorentina. Giuntoli: Resta”. In alto: “Simone scappa. Conte Frena”. In taglio basso: “Il Bologna è quarto. Scalata Roma”, “Ferrari da incubo. Leclerc: Scusate” e “Marquez imbattibile. Bagnaia è solo 4o”.

Tuttosport

“C’era una volta la Juve”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la sconfitta bianconera. E ancora: “A Firenze l’ultima umiliazione: 3-0 senz’anima. Giuntoli conferma Motta. Adesso parola a Elkann”. In alto: “Inter, golpe scudetto!”. In basso: “La Ferrari canna tutto. La F1 scopre Antonelli”, “Strapotere Marquez. Bagnaia, disagio Ducati” e “I tifosi del Toro pazzi per il Vanoli furioso”. Nel frattempo arriva un colpo di scena per Kolo Muani: poco fa l’annuncio <<<