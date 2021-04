Juve, quest’anno solo tre pareggi senza Cr7 in campionato

I precedenti senza il portoghese in campo

redazionejuvenews

Dopo i successi contro Napoli e Genoa ottenuti la settimana passata, la Juventus farà ritorno in campo domani a Bergamo contro l'Atalanta, quarta in classifica ad un solo punto di distanza. Partita delicata per i bianconeri, dal quale passerà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo minimo dopo che il sogno del decimo scudetto consecutivo è ormai svanito. Andrea Pirlo, come dichiarato in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, alle prese con un problema al flessore, che non si aggregherà ai compagni per la trasferta al "Gewiss Stadium". Duro colpo per i campioni d'Italia in carica, costretti a fare a meno del proprio cannoniere principe in campionato dopo cinque mesi.

L'ultima volta che Cr7 non scese in campo in Serie A fu il 28 di novembre in occasione della trasferta a Benevento, terminata sul punteggio di 1-1 per effetto dei gol messi a segno da Morata e Letizia. Altre due le assenze nel massimo campionato del fenomeno portoghese, coincise con altri due pareggi per 1-1 contro Crotone (a segno ancora una volta Morata) e Verona (pareggio di Kulusevski dopo l'iniziale vantaggio dell'ex Favilli). Analizzando le altre competizioni, in Champions senza il numero 7 la Juve ha ottenuto un successo (2-0 a Kiev con doppietta di Morata) e una sconfitta (2-0 con il Barcellona in quel di Torino). Meglio in Coppa Italia, con un successo per 4-0 contro la SPAL ai quarti che ha consentito l'accesso alle semifinali.

Domani toccherà quindi alla coppia formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala. I due fin qui hanno giocato insieme nei tre pareggi già citati in campionato, oltre ai minuti finali dell'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio e a quelli del 3-1 ottenuto in casa del Genoa (anche se Cr7 era in campo). In Europa entrambi erano presenti nel successo esterno in Ucraina contro la Dinamo e nella debacle casalinga contro Messi e compagni.