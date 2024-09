Verso Juve-PSV: tutte le statistiche - JuveNews.eu

In vista della sfida tra Juve e PSV il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento con tutte le statistiche

In vista della sfida tra Juve e PSV il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento con tutte le statistiche: ● Questo sarà il primo match in assoluto tra Juventus e PSV Eindhoven. L’ultima partita della Vecchia Signora contro una formazione olandese in Champions League risale ai quarti di finale con l’Ajax nel 2018-19.

● Il PSV Eindhoven non ha mai vinto in 6 gare fuori casa contro squadre italiane in Champions League, segnando solo due gol in queste sei trasferte.

● La Juventus ha perso solo due delle 11 sfide con squadre olandesi in Champions League (6V, 3N). Una di queste sconfitte è arrivata nella partita più recente: 1-2 contro l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale nell’aprile 2019.

● Questa sarà la 38ª stagione diversa della Juventus in Coppa dei Campioni/Champions League, record per una squadra italiana; in generale, solo Real Madrid (55), Bayern Monaco (41) e Benfica (41) ne contano di più. Juve, tutte le statistiche sul PSV

● Questa sarà la 18ª edizione diversa del PSV in Champions League, eguagliando l’Ajax al primo posto tra le formazioni olandesi. Il PSV disputerà due stagioni di fila nel torneo per la prima volta dal biennio 2015/16 – 2016/17.

● Il PSV ha vinto solo due delle ultime 22 partite in Champions League, entrambe sono arrivate nella fase a gironi della scorsa stagione, finendo seconda nel proprio gruppo e raggiungendo la fase a eliminazione diretta per la prima volta dal 2015/16. È stato poi eliminato agli ottavi di finale dal Borussia Dortmund.

● Thiago Motta sarà il 10° allenatore diverso a guidare la Juventus in Champions League. Tutti e 10 sono italiani (Lippi, Ancelotti, Capello, Ranieri, Ferrera, Conte, Allegri, Sarri, Pirlo e Motta).

● Peter Bosz conta 20 partite da allenatore in Champions League con tre club diversi (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e PSV), vincendone solo quattro (6N, 10P). Tra tutti gli allenatori con almeno 20 partite nella competizione, solo Brendan Rodgers (12.5%) e Walter Smith (16.7%) hanno registrato una percentuale di vittorie inferiore a quella di Bosz (20%).

● Nicolás González non ha mai giocato in Champions League. L’argentino è il secondo giocatore che è stato coinvolto in più gol nelle due stagioni precedenti di Conference League (11: sette reti e quattro assist), dietro solo ad Ayoub El Kaabi (12).

● Kenan Yildiz (19 anni e 136 giorni il giorno della partita) potrebbe diventare il secondo calciatore più giovane a giocare da titolare un match di Champions League con la Juventus (dopo Fabio Miretti, 19 anni e 34 giorni). In caso di gol, diventerebbe il più giovane giocatore a segnare per i bianconeri nella competizione, superando Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni).