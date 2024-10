Juve, problemi per McKennie. Pochettino: "Non vogliamo correre rischi" - JuveNews.eu

Le parole del ct degli Stati Uniti Pochettino sulle condizioni del centrocampista della Juve Weston McKennie

Nel corso del match tra Stati Uniti e Panama, vinto 2-0 dagli USA, Weston McKennie non è sceso in campo. Il centrocampista della Juve è da anni un punto fisso della Nazionale ma a quanto pare non è al meglio della condizione. A confermarlo è stato il ct degli Stati Uniti Pochettino che al termine della partita ha spiegato: “Vogliamo proteggere il ragazzo. È arrivato qui con alcune situazioni scomode ma non grandi problemi. Non vogliamo correre rischi, sarà titolare solo se al 100% in modo da tutelarlo“.

Juve, le ultime novità sulle condizioni di McKennie

Dalle parole del ct non sembra essere quindi niente di troppo grave tanto che McKennie potrebbe anche essere titolare nella prossima partita della sua Nazionale. Bisognerà però prestare la massima attenzione ed evitare rischi inutili, soprattutto vista la delicata situazione in casa Juve. I bianconeri per la sfida contro la Lazio dovranno infatti già fare a meno dello squalificato Conceicao e di Nico Gonzalez e Bremer per infortunio. A loro si aggiunge Koopmeiners, a fortissimo rischio dopo la frattura della costola subita nel corso del match contro il Lipsia. Per questo Thiago Motta vorrà poter contare su McKennie contro la squadra di Baroni: staremo a vedere.