Juve Primavera, sconfitta ai playoff con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della squadra Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “Partita da vincere a tutti i costi per i bianconeri, che hanno a disposizione un solo risultato – ossia la vittoria, a causa del peggior piazzamento in classifica al termine della regular season del campionato Primavera 1. I ragazzi di Magnanelli provano a fare la partita al Viola Park, ma nel primo quarto d’ora di gioco sono i padroni di casa a tentare la conclusione due volte: prima con Gudelevicius, con Marcu che blocca in tuffo, e poi con Rubino che non inquadra lo specchio della porta dai 25 metri. Al 22’ è Finocchiaro a concludere senza fortuna, mentre 4 minuti dopo arriva la doccia fredda per i bianconeri: punizione col destro di Rubino che spiove nel centro dell’area di rigore, Baroncelli la spizza di testa e manda in porta il pallone che vale il vantaggio per la Fiorentina. La risposta della Juventus passa prima di tutto dal gioco e dalla riconquista del campo, ma senza riuscire a incidere come sperato. Proprio quando il primo tempo sembra avviato a concludersi sull’1-0, la gara si accende grazie a un paio di fiammate: la prima, meravigliosa, porta la firma di Biliboc che, servito da Ripani al limite dell’area, lascia partire una conclusione imparabile e realizza così uno dei gol più belli e importanti della stagione della Juventus Under 20. Una rete che gli ospiti però possono godersi poco più di sessanta secondi, visto che a un minuto dal termine dei regolamentari della prima frazione, la Fiorentina torna in vantaggio: i viola conquistano una punizione al limite e Rubino trova lo spiraglio giusto con una conclusione rasoterra che passa sotto le gambe dei giocatori bianconeri e sorprende così Marcu”.

Il secondo tempo

"A fine primo tempo la Fiorentina è avanti 2-1 nel punteggio. La ripresa si apre con un'ottima occasione per l'Under 20: sul preciso cross di Biliboc da calcio d'angolo, il colpo di testa di Martinez esce di pochissimo e sfiora il palo. La Fiorentina non si scompone e superata l'ora di gioco inizia a pescare dalla panchina per cercare forze fresche e dare un cambio di passo alla ripresa, con Magnanelli che risponde mettendo dentro Pugno, Merola e Turco. La Juventus è decisamente sbilanciata in avanti e i padroni di casa provano ad approfittarne in ripartenza, con i bianconeri che al 69' riescono a costruire un'ottima opportunità: Pugno di tacco libera Vacca, che si libera al tiro ma spara alto da buona posizione. Negli ultimi 20 minuti spazio anche per Rizzo nella retroguardia della Juventus, ma il rischio per i bianconeri porta al colpo di grazia della Fiorentina in contropiede, che riesce a liberare con facilità ancora una volta Tommaso Rubino che firma la sua personale doppietta e fissa il punteggio sul 3-1 al minuto 81. Una doccia fredda che spegne le speranze di passaggio di turno dei bianconeri, che prima del fischio finale incassano anche la rete di Balbo che fissa il punteggio sul definitivo 4-1, terminando qui una stagione lunga e piena di partite".