Juve Primavera, sconfitta per 3-1 contro la Lazio

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sconfitta con la Lazio. Ecco il comunicato: “Gli ospiti partono fortissimo e dopo soli 4 giri d’orologio trovano la rete del vantaggio con la conclusione dalla distanza di Felipe Bordon; la reazione bianconera è immediata con la ripartenza velocissima di Biliboc sulla destra che, appena entrato in area di rigore, viene chiuso sul più bello con il tiro murato e respinto dalla retroguardia avversaria. All’11° minuto arriva la doccia gelata per i giovani bianconeri che subiscono da azione d’angolo la rete del 2-0, ancora con Felipe Bordon; tre minuti più tardi, in contropiede, la Lazio trova anche il 3-0 con Milani. La squadra di Magnanelli prova a invertire la rotta e poco prima del 20° colpisce il legno alla sinistra del portiere biancoceleste con la deviazione di Vacca su cross dalla sinistra di Pagnucco, sette minuti più tardi invece è Finocchiaro a provarci con un destro a giro dal limite dell’area di rigore che sfiora l’incrocio dei pali. Nel recupero Vacca può accorciare le distanze ma non riesce a infilare in rete da buona posizione il traversone dalla sinistra di Pagnucco”.

Sulla ripresa

"L'Under 20 bianconera rientra in campo dopo l'intervallo con la determinazione necessaria per riaprire l'incontro ma a mancare è la precisione nel centrare lo specchio della porta. A più riprese provano a far male a Renzetti Ventre, con una deviazione sotto porta respinta, Finocchiaro, con una conclusione a giro che termina a lato, Ripani, con un tiro potente ma che finisce sul fondo, e Vacca, che però non trova, complice una deviazione decisiva, i pali. Al 79° è pericoloso l'inserimento di Ventre, imbeccato da Biliboc, in area di rigore ma, a tu per tu con Renzetti da posizione defilata, è impreciso spedendo il pallone sull'esterno della rete. Magnanelli prova a ribaltare la situazione inserendo forze fresche dalla panchina e al minuto 83 arriva una grande occasione con il sinistro al volo di Djahl su cross da calcio d'angolo che si stampa clamorosamente sulla traversa. L'ultima emozione dell'incontro è targata Lopez Comellas che riceve in area di rigore da Ngana e batte, dopo un bel dribbling, Renzetti trovando nel quarto minuto di recupero la rete dell'1-3 finale: a Vinovo passano i biancocelesti".