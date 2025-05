Juve Primavera, tutte le informazioni sulla sfida per i playoff

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della squadra Primavera.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus Under 20, venerdì 23 maggio 2025 alle 18:00, darà il via alla propria fase finale del campionato Primavera 1, integralmente di scena al Viola Park, sfidando la Fiorentina”.

Le altre informazioni

"Per accedere alla seconda fase dei playoff, i giovani bianconeri dovranno necessariamente avere la meglio degli avversari nei 90 minuti: in caso di parità sarà la Fiorentina ad accedere al turno successivo in virtù del miglior piazzamento nella regular season. PLAYOFF PRIMAVERA 1 | FIORENTINA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA La sfida tra Fiorentina e Juventus Under 20, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente".