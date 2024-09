Juve Primavera, pareggio spettacolare contro il Lecce

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “Partita scoppiettante e molto divertente in trasferta per la Juventus U20 che prima passa in vantaggio contro il Lecce, poi si fa rimontare nel finale di primo tempo e al termine di una ripresa altrettanto movimentata chiude sul 3-3 un match ricco di emozioni. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo insieme i passaggi salienti della gara, oltre alle parole di mister Magnanelli e al tabellino della sfida. LA PARTITA Gara bloccata e fase di studio nei primi 20 minuti della partita, prima che i bianconeri riescano a trovare la strada giusta per segnare il gol del vantaggio: ad andare a segno è Vacca, servito da Florea e abile a resistere alla carica di Addo prima di battere il portiere del Lecce con un tocco non forte ma molto angolato. È il vantaggio della Juventus Under 20, che controlla senza troppo affanno nei 15 minuti successivi della sfida – nonostante un paio di sussulti e opportunità da parte del Lecce con Bertolucci e Mboko. Prima dell’intervallo invece, i padroni di casa trovano la via della rete grazie al colpo di testa di Pacia che devia una punizione battuta da Delle Monache. Un gol che pesa nella testa dei bianconeri che nel giro di 120 secondi si ritrovano addirittura sotto nel punteggio: ancora Pacia in rete che da due passi approfitta di un paio di rimpalli e va a segno. A fine primo tempo il Lecce è avanti per 2-1”.

Il secondo tempo

“Nella ripresa si riparte subito forte. Passano due minuti e al 47’ va in gol Florea, regalando così il nuovo pareggio ai bianconeri: nell’azione che porta al gol, Vacca prova il tiro che viene respinto e il pallone arriva così al giocatore bianconero che, con il destro, la piazza sul palo lontano. Una rete che non porta però la squadra pugliese ad arretrare, in un match aperto e pieno di cambi di fronte: al 54’ infatti è di nuovo il Lecce a passare avanti, stavolta con Delle Monache che approfitta dell’incertezza di Montero rubando il pallone al giocatore juventino e facendo partire poi un grande tiro a giro che si insacca sul secondo palo. Il giocatore del Lecce ci riprova poi in un altro paio d’occasioni, ma a fissare il punteggio sul definitivo 3-3 è la rete dei bianconeri che arriva al minuto 68: Di Biase appoggia per Ventre, che, dal limite, calcia di collo mettendo palla all’angolino sul primo palo. La Juve a quel punto non solo la riprende, ma tenta il forcing finale creando almeno altre 3-4 occasioni utili per colpire, ma non riuscendo a concretizzare al termine di una gara bella, divertente e spettacolare, terminata 3-3”.