Juve, svelata la prima maglia per la stagione 2023/24: le immagini

Serie A, Europa League, Coppa Italia: la Juve è ancora nel vivo della stagione, con tanti obiettivi per cui combattere. Il caso plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti in classifica non sembrano aver fermato la squadra di Allegri , che vuole ancora puntare in alto. Nel frattempo però la dirigenza pensa già alla prossima stagione .

Il profilo Instagram LaMagliaBianconera ha svelato quella che potrebbe essere la nuova prima maglia della Juve per la stagione 2023/24 . Nelle immagini è possibile vedere il tratto distintivo della Vecchia Signora, le strisce bianche e nere , ma questa volta con una particolarità. Le bande ricordano infatti le strisce delle zebre , animale simbolo del club. Il terzo colore sarà poi il giallo che si dovrebbe trovare su loghi, bordini, simbolo Adidas e bordo dello sponsor. Il colletto dovrebbe essere nero, così come lo spazio sul retro che ospita nomi e numeri.

Sarà questa la maglia ufficiale della prossima stagione? Troppo presto per dirlo. Nel frattempo però è possibile già vedere la reazione dei tifosi. Nei commenti c'è chi non è convinto "Mmmmm … non ne sono entusiasta però per vendere bisogna cambiare e quindi ok va bene comunque", e chi invece ne è già innamorato "Ragazzi ma é una bomba". Non mancano però i commenti negativi "Ma perché sempre ste porcherie...".