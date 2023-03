Mercato Juve – Rabiot addio. Al suo posto arriva un fenomeno / News

1 di 9

La Juventus guarda al futuro

Una nuova stella a centrocampo

Non sarà semplice per la Juventus trovare la quadra per andare a ricostruire la squadra in vista della prossima stagione. Inutile girarci intorno: la volontà del club è quella di dare una ventata di aria nuova e nessuno - allenatore compreso - è sicuro del posto.

Il mercato della Juve guarda al centrocampo

In questo senso oggi vogliamo ragionare di quello che potrebbe avvenire a centrocampo. Rabiot - tanto per intenderci - sembra essere sempre più vicino all'addio. L'ingaggio che chiede è di quelli alti, forse davvero troppo. Ed è per questa ragione che la Juve si sta già guardando intorno per cercare di trovare una soluzione che possa davvero fare al caso della Vecchia Signora. L'idea, è sicuramente quella di riuscire a portare in squadra un calciatore di livello. E al primo posto nel borsino, senza dubbio, c'è un nome che andrebbe a ricoprire questo compito in maniera ottima.

Chi potrebbe sostituire Rabiot

Per questa ragione abbiamo preparato la lista dei nomi che la Juventus starebbe monitorando. Tenendo in considerazione tutti nomi che davvero potrebbero entrare a far parte della rosa juventina il prossimo anno. E allora, senza perdere tempo, iniziamo subito a scorrerli uno a uno <<<