Allegri: “Domani giocano Perin e Vlahovic, possiamo superare l’Inter”

Max Allegri , allenatore della Juventus , alle 14 presenterà in conferenza stampa la partita con la Sampdoria , match della ventiseiesima giornata di campionato.

All’apparenza sembra abbordabile ma gli ultimi risultati della Samp possono ingannare, hanno sempre perso di misura. Domani è una partita molo importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi andando tre punti sopra l’Inter.

Non ho ancora deciso chi giocherà, devo decidere, ci sono anche Rugani e Gatti, rientrano Iling e De Sciglio. Chiesa non ha nulla, ma non sarà a disposizione, mentre Di Maria rientra giovedì.