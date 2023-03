Juventus, respinto il ricorso della FIGC al Consiglio di Stato: le novità

Ecco la decisione: "Considerato che non sussistono i presupposti per la misura monocratica e osservato che quanto dedotto dall’appellante può, in ipotesi, suffragare la sussistenza di un periculum in funzione di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta ex art. 56 c.p.a., riservata alle sole ipotesi di “estrema gravità ed urgenza” e, quindi, collegata ad un danno definibile come “catastrofico” per la parte deducente". Inoltre è stato fissata una riunione "per la discussione, la camera di consiglio del 23 marzo 2023”.