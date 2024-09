Juve, Ponciroli: "Vlahovic? Un anno in più, stessi errori..."

Fabrizio Ponciroli ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per il giornalista il calciatore non mostrerebbe progressi

Intervenuto a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “In alcuni momenti è meglio star zitti. Per me Vlahovic è peggiorato, ha un anno in più e ci sono gli stessi problemi. Gioca poco e male con i compagni, è nervoso, lui sa che questo anno è decisivo ma la sta vivendo malissimo. Non capisce che potrebbe essere utile in tanti modi, poi quando ha la palla buona due volte su tre non la concretizza. Giuntoli non so se sta caricando il ragazzo o se la speranza è che se dovesse andar male qualcuno porti un’offerta. Per adesso sta facendo gli stessi errori dello scorso anno, la sensazione è che quest’anno o la va o la spacca. Non tutti i giocatori migliorano, basti vedere Balotelli. Deve giocare per forza con il Genoa, se Thiago Motta lo lascia fuori, anche avendo tutte le ragioni del caso, lo ammazza sportivamente”.

Ponciroli: “Napoli? Si vede la mano di Conte”

Il giornalista si è focalizzato poi sul precedente avversario in Serie A, il Napoli di Antonio Conte fresco di vittoria in Coppa Italia contro il Palermo: “Che la mano di Conte si vede sempre di più. Tutti quelli che lavorano per lui vogliono dare il massimo, chi ha l’occasione di giocare vuole sempre dare il massimo. Il Palermo non ha quel qualcosa che serve per tenere il Napoli, ma il motore ora gira e Conte sta facendo capire a tutti cosa vuole vedere in campo. Non è una sorpresa, se lasci carta bianca a Conte e trova giocatori che sono disposti a seguirlo il Napoli diventa un problema per tutti. Bisognerà vedere come gestiranno eventuali crisi, ma questo Napoli va sempre meglio. Neres ha una velocità che hanno in pochi, per me fa già parte dei titolari, mi sembra un giocatore di livello top, Ngonge è una buonissima alternativa come dovrebbero avere tutte le squadre. Il Napoli è strutturato bene e se seguono i dettami di Conte farà tanta strada”.