Juve, Pogba non si perde d’animo: “Fino alla fine”

"Pogba? Ha avuto un fastidio dietro alla gamba. Vedremo gli esami cosa ci diranno. Dispiace". Così ha parlato Massimiliano Allegri al termine della partita tra Empoli e Juve. Parole che spaventano i tifosi bianconeri, che nel corso del match avevano già esultato per il gol del Polpo, poi annullato per fuorigioco. Gli infortuni continuano a tormentare il centrocampista francese, che ora rischia un altro stop. Pogba non è però il tipo di persona che si lascia demoralizzare così facilmente, tanto che sul suo profilo Instagram ha postato una foto che lo ritrae in campo sorridente. In descrizione la scritta: "Fino alla fine". Detto questo, parlando di Juventus, attenzione: in queste ore sarebbe arrivata la comunicazione di Vlahovic alla società. Ecco cosa avrebbe deciso<<<