Allegri: “Dobbiamo crescere nella gestione della partita, ma sono contento”

Sul ritorno di Kostic : "Filippo era un po' in difficoltà fisica, è un giocatore molto affidabile. Oggi ha fatto molto bene, lui ha bisogno di ampiezza. Non tutti sono abituati a giocare una partita dopo l'altra.

E poi ha proseguito: "Danilo è di sicuro un leader insieme anche ad Alex Sandro, Perin e Rugani nonostante giochi poco. C'è un buon gruppo che ha voglia di fare sapendo che ci sono anche altre squadre che vogliono vincere lo Scudetto quest'anno. Il prossimo anno vorremmo giocare la Champions. Le altre hanno più partite ravvicinate giocando ogni tre giorni. Sui nostri giovani ci lavoriamo, ma l'importante è che ci sia solidità in campo. Dobbiamo crescere nella gestione della partita. Con la solidità difensiva sei poi anche più bravo in quella offensiva: le due cose sono strettamente correlate. Dobbiamo avere l'ambizione e il desiderio di vincere lo Scudetto. Dobbiamo lavorare per migliorarci singolarmente e cercare di arrivare al 30 dicembre attaccate alle prime 4. Già stasera che stiamo sotto Milan e Inter è un bel traguardo. Io dopo Udine ero molto arrabbiato a fine partita: avevamo concesso 14 tiri in porta. Col Bologna ne abbiamo subiti 2-3 anche se la prima mezz'ora abbiamo fatto fatica. Vanno analizzate le prestazioni."