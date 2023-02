Allegri: “Rabiot gioca domani, Pogba ancora out non si sa per quanto”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Fiorentina di domani.

In vista della sfida con la Fiorentina, match della ventiduesima giornata di campionato, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, presenterà ai giornalista la gara con il club gigliato.

Sulle ultime vittorie

Sono state vittorie importanti, anche per la semifinale di Coppa Italia. Domani gara complicata, ci vorrà pazienza e ordine.

Su Rabiot

Non è una scommessa vinta, ha raggiunto 27 anni ed ha una sua maturità importante, molti calciatori raggiungono l'apice in quell'età. Domani gioca.

Sulla crescita della Juve

Bisogna concentrarci sugli obbiettivi minimi, raggiungere il Bologna e l'Udinese davanti a noi, e poi l'Europa League. La squadra sta facendo un buon lavoro, non mi è piaciuta l'ultima mezz'ora di Salerno.

Su Danilo

Sta bene, finché è in forma gioca, riesce a gestirsi bene. Sta diventando un giocatore molto importante

Sul tridente

Non so, domani mattina deciderò, abbiamo tante gare, possono giocare insieme, ma non so se sarà la giornata giusta.

Sull'aggressività

Non si cambia registro, bisogna migliorare le giocate sulle verticali e stiamo facendo bene, ma possiamo fare meglio. C'è una buona armonia tra i ragazzi.

Su Pogba

Non può essere convocato, è ai box. Spiace dirlo, è la realtà, sta lavorando, ma non so dirvi quando può tornare, magari tra 20 giorni.

Su Bonucci

Giovedì torna a disposizione, Milik sta migliorando, Kaio out.

Sul settimo posto

Dobbiamo guardare quelle avanti, siamo lì, un passettino alla volta.

Sull'assetto tattico

Ci sono tante soluzioni, il punto è che bisogna essere tutti assieme.

Sulla squadra

I ragazzi sono stati bravi, si sono adattati dopo la sentenza, ora c'è un equilibrio con dei mini-obiettivi.

Su Bremer

Ha fatto delle partite non buone, le ultime sono state di livello però. Quando facciamo male tutti sono in difficoltà.

Ancora sull'infortunio di Pogba

Non c'è un nuovo infortunio, da tanto tempo è fuori, il menisco esterno è fastidioso. Non è a disposizione.