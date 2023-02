Le probabili formazioni di Juve-Fiorentina: Di Maria e Chiesa dal 1′

Domani alle 18 all'Allianz Stadium la Juventus affronterà la Fiorentina . Dopo la vittoria nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio e quella di martedì contro la Salernitana , i bianconeri sono alla ricerca di conferme. La Viola invece arriva a Torino per riscattare la sconfitta subita in casa contro il Bologna nell'ultimo turno. Ma come scenderanno in campo le squadre? Andiamo a vedere le probabili formazioni scelte dai due tecnici.

Vincenzo Italianoschiererà la squadra con il suo consueto 4-3-3. In porta ci sarà Terracciano. In difesa i due terzini saranno Dodò e Biraghi, mentre in mezzo non ci sarà lo squalificato Igor: al suo posto Martinez Quarta accanto a Milenkovic. In mezzo al campo agiranno Amrabat, Bonaventura e Duncan. Out per infortunio Barak. In avanti ci sarà il tridente con Jovic, Kouamé e Ikoné.