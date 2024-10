Juve, Pogba: "Futuro? Sono ancora sotto contratto, mai dire mai" - JuveNews.eu

Intervistato da L'Equipe il centrocampista della Juve Paul Pogba ha parlato del suo futuro: "Penso a rimettermi in forma"

Intervistato da L’Equipe il centrocampista della Juve Paul Pogba ha parlato del suo futuro: “Andare al Marsiglia come mi ha consigliato Evra? La prendo a ridere perché è lo zio Pat, lo ha detto scherzando. Sono ancora sotto contratto quindi non è credibile. Sono in un club, sto solo pensando a tornare e a uscire da questa situazione. Certo, non si sa cosa ci riserverà il domani, quindi mai dire mai. Nazionale francese? ll mio obiettivo è soprattutto rimettermi in forma perché è da tanto che non gioco. È proprio così, ritrovare il campo. Ci sono altri giocatori nella squadra francese, non è perché tornerà Paul Pogba, che ha vinto un Mondiale, che gli altri si siederanno. Ci sono calciatori che stanno facendo bene con i loro club, che stanno giocando bene, starà a me tornare a giocare”.

Juve, le parole di Pogba

Sulla riduzione della sua squalifica: “Sono stato davvero felice. Non avevo fatto nulla, perché avrebbero dovuto darmi quattro anni? Potrò tornare a fare ciò che amo di più. È come se mi fosse stata data un’altra possibilità, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto. È una nuova prospettiva di vita. Marzo è domani, arriverà velocemente. Ed è qualcosa che non vedo l’ora di fare”.